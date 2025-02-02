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Средства ПВО сбили три беспилотника над территорией России

Минобороны: ВС РФ сбили 3 БПЛА над Курской, Белгородской и Ростовской областями
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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Курской, Белгородской и Ростовской областями. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, атака производилась в период с 10:00 до 11:10 по московскому времени. Последствия атаки неизвестны.

До этого врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что по юго-западу региона была объявлена опасность атаки и уже сбит один беспилотник. По его словам, БПЛА сбили силы мобильной огневой группы. Отражение воздушной атаки продолжается.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате прошедшей атаки пострадали два мирных жителя. По его словам, беспилотник атаковал участок дороги БелгородШебекино.

Утром 2 февраля в Минобороны сообщили, что в течение прошедшей ночи в России дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили пять украинских беспилотников.

Ранее дроны ВСУ атаковали предприятие и грузовой автомобиль в Белгородской области.

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