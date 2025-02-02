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Дрон ВСУ атаковал Ростовскую область

Слюсарь: на юго-западе Ростовской области объявили опасность атаки БПЛА
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Станислав Красильников/РИА Новости

По юго-западу Ростовской области объявили опасность атаки БПЛА и уже сбили беспилотник. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

По его словам, летательный аппарат сбили силы мобильной огневой группы. Отражение воздушной атаки продолжается.

Этим утром в Минобороны сообщили, что в течение прошедшей ночи в России дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили пять украинских беспилотников.

Накануне сообщалось, что российские системы ПВО ликвидировали девять беспилотников над территорией России за ночь. А утром в пятницу Минобороны России сообщало, что за ночь перехватили и уничтожили сразу 49 украинских беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее дроны ВСУ атаковали предприятие и грузовой автомобиль в Белгородской области.

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Атаки БПЛА на Россию
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