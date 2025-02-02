В Белгородской области два человека получили ранение в результате атаки беспилотника ВСУ

Гладков: при атаке дрона на дороге Белгород — Шебекино пострадали два человека

Два мирных жителя пострадали в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на легковой автомобиль на участке дороги Белгород — Шебекино в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава приграничного региона Вячеслав Гладков.

По его словам, мужчина с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями плеча и ног доставлен в Шебекинскую ЦРБ. Женщина со множественными осколочными ранениями лица, грудной клетки и рук бригадой скорой доставляется в областную клиническую больницу. Глава региона подчеркнул, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Кроме того, в Шебекине в результате прилета снаряда в многоквартирном доме повреждено остекление. Оперативные службы работают на местах происшествий.

Накануне в министерстве обороны России заявили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью.

До этого Гладков сообщил, что ВСУ выпустили 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и восемь боеприпасов по Белгородской области. По его словам, три дрона ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородском районе. Речь идет о селах Черемошное, Новая Деревня и поселке Дубовое. При этом один из беспилотников был уничтожен средствами ПВО.

Ранее дроны ВСУ атаковали предприятие и грузовой автомобиль в Белгородской области.