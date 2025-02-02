Рогозин раскритиковал чиновника, не ответившего на звонок с фронта

Командир отряда Б.А.Р.С. «Сармат» и сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале раскритиковал одного из высокопоставленных чиновников из-за игнорирования его звонков в выходные дни.

«Вчера вечером пытался связаться с высокопоставленным федеральным чиновником. В его приемной мне раздраженно отвечали: «Вы вообще в курсе, сколько сейчас времени и какой сегодня день недели?» Оказывается, вчера была суббота», — написал он.

Рогозин отметил, что на фронте нет суббот и воскресений, выходных и праздников.

«Наплевать им, что нам с фронта до них и в рабочий-то их день не дозвониться», — указал Рогозин.

Сенатор подчеркнул, что военные на фронте не знают, «какой сегодня день недели», потому что им там «все равно». Рогозин заявил, что просит прощения у московских чиновников за то, что «нечаянно потревожили их сладкий сон».

«Думайте об армии всегда, иначе в следующий раз проснетесь не от утренне-воскресной неги, а от грохота рушащегося под вами дома», — призвал Рогозин.

В январе сообщалось, что после критики УАЗа директор завода Алексей Спирин лично привез новый автомобиль высокой проходимости для медиков добровольческого отряда «Б.А.Р.С. «Сармат».

Ранее Рогозин призвал Трампа прекратить военную помощь Украине.