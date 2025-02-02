Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рогозин раскритиковал чиновника, не ответившего на звонок с фронта

Рогозин: чиновники не понимают важность быстрого реагирования на проблемы армии
close
Пресс-служба Дмитрия Рогозина

Командир отряда Б.А.Р.С. «Сармат» и сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале раскритиковал одного из высокопоставленных чиновников из-за игнорирования его звонков в выходные дни.

«Вчера вечером пытался связаться с высокопоставленным федеральным чиновником. В его приемной мне раздраженно отвечали: «Вы вообще в курсе, сколько сейчас времени и какой сегодня день недели?» Оказывается, вчера была суббота», — написал он.

Рогозин отметил, что на фронте нет суббот и воскресений, выходных и праздников.

«Наплевать им, что нам с фронта до них и в рабочий-то их день не дозвониться», — указал Рогозин.

Сенатор подчеркнул, что военные на фронте не знают, «какой сегодня день недели», потому что им там «все равно». Рогозин заявил, что просит прощения у московских чиновников за то, что «нечаянно потревожили их сладкий сон».

«Думайте об армии всегда, иначе в следующий раз проснетесь не от утренне-воскресной неги, а от грохота рушащегося под вами дома», — призвал Рогозин.

В январе сообщалось, что после критики УАЗа директор завода Алексей Спирин лично привез новый автомобиль высокой проходимости для медиков добровольческого отряда «Б.А.Р.С. «Сармат».

Ранее Рогозин призвал Трампа прекратить военную помощь Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами