Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рогозин дал Трампу совет по Украине

Сенатор Рогозин призвал Трампа прекратить военную помощь Украине
close
Steven Hirsch/New York Post via AP

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин призвал избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа остановить военную поддержку Украины. Об этом он заявил в интервью «Газете.Ru».

«Единственное, что ему можно рекомендовать — пусть просто прекратит военную помощь этим негодяям», — сказал Рогозин.

По его мнению, США «называют себя демократией и пытаются ее повсюду насаждать», однако политический строй на Украине — «это уже никакая не демократия, а современный фашизм». Поэтому, полагает сенатор, избранный американский лидер «сделает большое дело, если просто прекратит оказывать помощь фашистам».

При этом Рогозин выразил уверенность, что российско-украинский конфликт закончится «на поле боя».

«Мое абсолютное убеждение в том, что война завершится на поле боя. И только русский солдат сможет поставить точку в этом конфликте», — отметил Рогозин.

Ранее советник Трампа Майк Уолтц анонсировал переговоры с президентом России Владимиром Путиным по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами