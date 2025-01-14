Рогозин дал Трампу совет по Украине

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин призвал избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа остановить военную поддержку Украины. Об этом он заявил в интервью «Газете.Ru».

«Единственное, что ему можно рекомендовать — пусть просто прекратит военную помощь этим негодяям», — сказал Рогозин.

По его мнению, США «называют себя демократией и пытаются ее повсюду насаждать», однако политический строй на Украине — «это уже никакая не демократия, а современный фашизм». Поэтому, полагает сенатор, избранный американский лидер «сделает большое дело, если просто прекратит оказывать помощь фашистам».

При этом Рогозин выразил уверенность, что российско-украинский конфликт закончится «на поле боя».

«Мое абсолютное убеждение в том, что война завершится на поле боя. И только русский солдат сможет поставить точку в этом конфликте», — отметил Рогозин.

Ранее советник Трампа Майк Уолтц анонсировал переговоры с президентом России Владимиром Путиным по Украине.