Директор УАЗа лично пригнал Рогозину новую «Буханку»

Ульяновский автомобильный завод передал новый автомобиль высокой проходимости для медиков добровольческого отряда «Б.А.Р.С. «Сармат», сообщает пресс-служба предприятия.

«Генеральный директор завода Алексей Спирин лично привез новую «Буханку» в Запорожскую область и передал ключи командиру отряда Дмитрию Рогозину», — говорится в сообщении предприятия.

Отмечается, что автомобиль адаптирован для выполнения боевых задач, были учтены все пожелания, озвученные медиками и бойцами отряда.

До этого стало известно, что после критики качества автомобилей УАЗ сенатором Дмитрием Рогозиным в пресс-службе Sollers (владеет Ульяновским автозаводом) «Газете.Ru» сообщили, что ведется непрерывная работа по развитию производственной базы и переходу на более современные, локализованные в России компоненты.

«Новые партии автомобилей, поставляемые в зону СВО, а также автомобили УАЗ гражданского назначения усовершенствовали: улучшили систему подачи/фильтрации топлива, увеличили мощность, изменив системы выхлопа; патрубки системы охлаждения теперь делают из нового, более прочного материала», — заявили в пресс-службе Sollers.

Кроме того, в компании заявили, что модифицировали багажники для крепления защитной сетки от FPV-дронов, жгуты питания для РЭБ, светомаскировку, которая включается нажатием кнопки из кабины, защиту рулевых тяг и картера, демпферы рычагов КПП, поглощающие вибрацию. Генераторы сделали мощнее, усилили карданные валы.

Ранее сообщалось, что в США на УАЗ «Буханка» установят мощный двигатель.