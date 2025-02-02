На складах в центре Харькова произошел пожар

На складах в центре Харькова начался пожар после попадания беспилотника

На складах в центре Харькова начался пожар после попадания беспилотника. Об этом сообщает издание «Общественное Харьков».

По данным журналистов, площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров. Горят склады и производственные помещения.

В Харьковской области с 23:49 мск действует воздушная тревога.

До этого Telegram-канал ТСН сообщал о взрывах на территории Киевской области.

В ночь на 1 февраля Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам украинской газо-энергетической инфраструктуры, критически важным для функционирования оборонно-промышленного комплекса страны. Минобороны РФ подтвердило успешное выполнение задачи, заявив о поражении всех запланированных целей.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее «Военный обозреватель» назвал цель удара по гостинице «Бристоль» в Одессе.