Украинское СМИ сообщило о взрывах в Киевской области

На территории Киевской области ночью произошли взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале ТСН.

«Киевская область — взрывы», — говорится в сообщении, опубликованном в 1:34 по московскому времени.

Воздушная тревога в регионе была объявлена в 1:00, следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

Незадолго до этого сообщалось о взрывах в Харькове. Какие-либо подробности украинские СМИ в настоящее время не публикуют.

Накануне стало известно, что в ночь на 1 февраля Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам украинской газо-энергетической инфраструктуры, критически важным для функционирования оборонно-промышленного комплекса страны. Минобороны РФ подтвердило успешное выполнение задачи, заявив о поражении всех запланированных целей.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее «Военный обозреватель» назвал цель удара по гостинице «Бристоль» в Одессе.