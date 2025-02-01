У Украины сейчас достаточно оружия для противостояния России. Об этом «Ленте.ру» рассказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Он напомнил, что экс-президент США Джо Байден до инаугурации Дональда Трампа подписал бумаги, «столько всего напередавал» Украине, что им хватит еще где-то на месяц, может и больше. Эксперт подчеркнул, что в вопросе передачи оружия Киеву также старается Европа, которая «отдает от себя все».

Дандыкин добавил, что по интенсивности обстрелов Донецкой народной республики с украинской стороны, то Киеву хватит оружия приблизительно на 90 дней, в течение которых продлится прекращение помощи со стороны США.

Эксперт считает, что в целом запасы Украины снижаются, но запасов страны хватает, чтобы оказывать сопротивление.

До этого сообщалось, что в 2025 году ожидается сокращение поставок оружия из США на Украину.

Также стало известно, что оборонный сектор Украины оказался в сильном смятении в решающий момент конфликта, дальнейшая помощь Киеву со стороны США под вопросом.

Ранее в США предрекли переход Киева под контроль РФ, если Вашингтон остановит помощь.