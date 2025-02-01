В США заявили о больших проблемах в ОПК Украины в решающий момент конфликта

Оборонный сектор Украины оказался в сильном смятении в решающий момент конфликта, дальнейшая помощь Киеву со стороны США под вопросом. Об этом пишет американская газета The Washington Post.
«Оборонный сектор Украины в смятении в решающий момент войны… Проявление скандала в оборонном секторе Украины происходит в неблагоприятное для страны время, поскольку будущее американской военной помощи при президенте Дональде Трампе неясно», — говорится в сообщении издания.
Как сообщает WP, возникший спор между высшими должностными лицами министерства обороны вызывает беспокойство по поводу продолжения военной поддержки Украины со стороны США и вновь пробуждает опасения по поводу коррупции на Украине.
Как отмечается в материале, в ходе скандала деятельность Агентства оборонных закупок с бюджетом более $7 млрд была заморожена на прошлой неделе «из-за разногласий по поводу того, кто должен его возглавить».
Министр обороны Рустем Умеров недавно сообщил, что директору Агентства Марине Безруковой не продлят контракт из-за «неудовлетворительных» результатов ее деятельности.
В итоге, пишет газета, европейские страны, которые тесно сотрудничали с Агентством, «теперь не знают, кто за него отвечает».
При этом Безрукова отказалась покидать свой пост и продолжила работать в Агентстве оборонных закупок.
29 января Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подтвердило начало расследования в отношении министра обороны Рустема Умерова по статье «Злоупотребление властью или служебным положением».
Ранее Умеров заявил, что Эстония будет платить за поддержку Украины.