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США ожидают сокращения поставок оружия на Украину в 2025 году

WP: в 2025 году ожидается сокращение поставок оружия из США на Украину
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U.S. Air Force/Global Look Press

В 2025 году ожидается сокращение поставок оружия из США на Украину. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

«Поскольку в этом году ожидается сокращение поставок оружия из США, внутреннее производство и закупки на Украине будут играть более важную роль, поскольку солдаты страны продолжают сражаться на передовой с лучше оснащенным и более многочисленным противником», — говорится в сообщении издания.

До этого то же издание писало, что оборонный сектор Украины оказался в сильном смятении в решающий момент конфликта, дальнейшая помощь Киеву со стороны США под вопросом.

Как отмечается в материале, в ходе скандала деятельность Агентства оборонных закупок с бюджетом более $7 млрд была заморожена на прошлой неделе «из-за разногласий по поводу того, кто должен его возглавить».

Министр обороны Рустем Умеров недавно сообщил, что директору Агентства Марине Безруковой не продлят контракт из-за «неудовлетворительных» результатов ее деятельности.

В итоге, пишет газета, европейские страны, которые тесно сотрудничали с Агентством, «теперь не знают, кто за него отвечает».

Ранее Венгрия сочла стратегию Евросоюза по Украине «ужасной и трагической».

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