В Израиле договорились о кандидатуре главы Генштаба ЦАХАЛ

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац условились назначить следующим начальником Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяля Замира вместо объявившего в январе о своей отставке Герци Халеви. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что Нетаньяху и Кац договорились о кандидатуре Замира 1 февраля.

21 января Халеви подал прошение об отставке, признав ответственность за провал военных 7 октября 2023 года.

19 января 2025 года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Его начало было отложено примерно на три часа в связи с тем, что Израиль не получил от ХАМАС список освобождаемых заложников. Воспользовавшись заминкой, израильские военные обстреляли объекты в центре и на севере Газы. Палестинская группировка вскоре отпустила трех женщин. В ответ на это Израиль выпустил из тюрем 90 заключенных.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников и уничтожение ХАМАС.

Ранее Израиль объявил о начале контртеррористической операции на Западном берегу Иордана.