Израиль объявил о начале КТО на Западном берегу Иордана

ЦАХАЛ: Израиль объявил о начале КТО в Дженине на Западном берегу Иордана

Израиль объявил о начале контртеррористической операции на Западном берегу Иордана. Об этом говорится в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«ЦАХАЛ и пограничная полиция Израиля начали контртеррористическую операцию в Дженине», — говорится в сообщении.

Масштаб и сроки операции не конкретизируются.

19 января в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня в рамках сделки между Израилем и ХАМАС. За несколько часов до этого израильский премьер Биньямин Нетаньяху поручил не прекращать обстрелы Газы, поскольку палестинское движение не передало в срок оппонентам список заложников, подлежащих освобождению. Удары прекратились, когда израильская сторона получила список.

По условиям перемирия, Израиль должен в течение 42 дней получить от ХАМАС 33 заложника. В ответ Тель-Авив передаст движению сотни палестинских заключенных.

Ранее ЦАХАЛ продолжил атаки по позициям ХАМАС из-за отсутствия списка заложников.