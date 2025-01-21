Глава генштаба ЦАХАЛ признал ответственность за провал армии 7 октября 2023 года

Начальник генштаба армии Израиля Герци Халеви подал прошение об отставке, признав ответственность за провал военных 7 октября 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Я сообщил министру обороны [Израиля Исраэлю Кацу] сегодня, во вторник, что в силу моего признания ответственности за провал Армии обороны Израиля 7 октября и в то время, когда Армия обороны Израиля имеет значительные достижения и находится в процессе реализации соглашения об освобождении [находящихся в секторе Газа] наших заложников, я прошу [разрешения] оставить свою должность 6 марта 2025 года», — говорится в заявлении Халеви.

19 января 2025 года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Его начало было отложено примерно на три часа в связи с тем, что Израиль не получил от ХАМАС список освобождаемых заложников. Воспользовавшись заминкой, израильские военные обстреляли объекты в центре и на севере Газы. Палестинская группировка вскоре отпустила трех женщин. В ответ на это Израиль выпустил из тюрем 90 заключенных.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников и уничтожение ХАМАС.

Ранее Израиль объявил о начале контртеррористической операции на Западном берегу Иордана.