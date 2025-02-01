ВСУ атаковали Белгородскую область

Украинские военные атаковали два села в приграничных районах Белгородской области. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Гладков подчеркнул, что в результате атаки FPV- дрона в селе Двулучное Валуйского округа в жилом доме были повреждены кровля, фасад, а также два припаркованных автомобиля.

В селе Тишанка Волоконовского района при обстреле были выбиты окна и посечен фасад коммерческого объекта, добавил губернатор.

До этого в Министерстве обороны России заявили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью.

Также Гладков сообщил, что украинские бойцы за минувшие сутки выпустили 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и восемь боеприпасов по Белгородской области. По его словам, три дрона ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородском районе. Речь идет о селах Черемошное, Новая Деревня и поселке Дубовое. При этом один из беспилотников был уничтожен средствами ПВО.

Ранее дроны ВСУ атаковали предприятие и грузовой автомобиль в Белгородской области.