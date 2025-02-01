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Средства ПВО сбили украинский дрон над Белгородской областью

Минобороны: силы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью
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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, атака была предотвращена около 11:10 по московскому времени.

До этого губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что украинские бойцы за минувшие сутки выпустили 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и восемь боеприпасов по Белгородской области. По его словам, три дрона ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородском районе. Речь идет о селах Черемошное, Новая Деревня и поселке Дубовое. При этом один из беспилотников был уничтожен средствами ПВО.

Кроме того, целями стали поселок Горьковский и село Сподарюшино в Грайворонском муниципальном округе. Украинские военнослужащие выпустили по ним восемь снарядов, тем не менее удалось обойтись без пострадавших и разрушений.

Также системы ПВО сбили семь дронов ВСУ в небе над Губкинским городским округом. Фрагменты одного из БПЛА упали на территории села Евгеньевка, повредив местный газопровод и частный жилой дом.

Ранее дроны ВСУ атаковали предприятие и грузовой автомобиль в Белгородской области.

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