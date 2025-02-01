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Захарова призвала обратить внимание ООН на преступления ВСУ в Курской области

Захарова: характер деяний ВСУ в Курской области должен быть представлен в ООН
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Телеграм-канал «МИД России»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя результаты расследования зверств украинских военных в селе Русское Поречное Курской области, подчеркнула необходимость широкого освещения этих событий на международных площадках. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат заявила, что доказательства жестокости со стороны киевского режима должны быть представлены в ООН, ОБСЕ и других международных организациях, включая Международный Комитет Красного Креста и международные правозащитные структуры.

Захарова напомнила о ранее опубликованных фото- и видеоматериалах, вызвавших шок у журналистов, и подчеркнула, что новые данные, включая обстрел территории во время эвакуации мирных жителей, еще раз подтверждают преступный характер действий украинских властей.

Она обратила особое внимание на избирательный характер репрессий в отношении наиболее уязвимых групп населения, в частности, пожилых людей.

«В распоряжении российских ведомств уже находится исчерпывающий массив доказательств карательных операций неонацистов против гражданского населения, защищенного рядом международных документов, включая положения обязательной к исполнению Четвертой женевской конвенции», - подчеркнула Захарова.

23 января официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что украинские военные организовали камеры пыток в подвальных помещениях домов в селе Русское Поречное Курской области.

Ранее военкор рассказал о работе судмедэкспертов в курском селе.

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