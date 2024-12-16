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Комбат обвинил военных ВСУ в обстреле мирных жителей под Курахово

РИА Новости: ВСУ обстреляли мирных жителей во время эвакуации из Дальнего в ДНР

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Gleb Garanich/Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли мирных жителей во время эвакуации из поселка Дальнее, расположенного под Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира батальона 102-го полка 150-й дивизии с позывным «Азак».

«Собрали пожилых. С коптера все видно — в гражданском, очень медленно идут, один на коляске. Как только вышли из Дальнего, начался минометный налет. Коляска застряла в грязи — дедушку понесли на руках. ВСУ подключили артиллерию. Точку эвакуации, куда подъехала багги, обстреляли целенаправленно», — сказал комбат.

«Азак» добавил, что мирных жителей успели посадить на багги для дальнейшей эвакуации. Однако, по его словам, два человека получили травмы, несовместимые с жизнью. Также сопровождавший гражданских боец получил ранение, добавил военнослужащий.

В ноябре командир группы 56-го отдельного батальона специального назначения Вооруженных сил России с позывным «Сыч» сообщил, что украинские военные обстреливали местное население поселка Нью-Йорк в ДНР во время эвакуации. Военный отметил, что в числе эвакуированных были неходячие и раненые.

Ранее ВСУ обстреляли автобус в Херсонской области.

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