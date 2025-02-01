Минобороны показало, как артиллеристы накрыли минометный расчет ВСУ

Российские артиллеристы в зоне СВО накрыли минометный расчет украинских военных. Видео опубликовало в Telegram-канале Министерство обороны РФ.

Согласно информации ведомства, силы противника были обнаружены средствами воздушной разведки. После этого огневая позиция 120-мм миномета подразделения противника была ликвидирована артиллеристами 25-й общевойсковой армии группировки «Запад».

Днем Минобороны показало в своем Telegram-канале видео, на котором дежурные огневые средства Черноморского флота «вдребезги разбили» украинский безэкипажный катер. Он направлялся к Крымскому полуострову, а ликвидирован был в северо-западной части акватории Черного моря. Об уничтожении этой цели прошлой ночью Минобороны сообщило утром. В военном ведомстве добавили, что тогда же системы противовоздушной обороны сбили девять украинских дронов в небе над российскими регионами.

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