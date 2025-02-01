Посол РФ в Дании рассказал о модернизации военно-космической базы Питуффик в Гренландии

Соединенные Штаты уже ведут комплексную модернизацию военно-космической базы Питуффик в Гренландии. Об этом ТАСС рассказал посол России в Дании Владимир Барбин.

По его словам, на базе создают аэродромную инфраструктуру для истребителей, которые способны нести ядерное и высокоточное оружие.

Посол добавил, что обновление военно-космической базы в Гренландии будет учитываться в российском военном планировании, включая целесообразность осуществления дополнительных военно-технических мер реагирования.

До этого Барбин заявил, что Копенгаген признает «легитимность» интересов безопасности США в Гренландии и готов рассмотреть увеличение военного присутствия американских войск.

Посол также напомнил, что между Данией и США действует соглашение по обороне Гренландии 1951 года, которое обеспечивает США доступ к инфраструктуре острова и возможность создания военных баз.

31 января госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что США должны взять Гренландию под контроль, поскольку Китай может использовать ее в своих интересах для расширения присутствия в Арктике.

Ранее эксперт предрек исчезновение границ некоторых стран в годы президентства Трампа.