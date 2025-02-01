Эксперт предрек исчезновение границ некоторых стран в годы президентства Трампа

Границы многих государств могут измениться, а некоторые из них и вовсе исчезнут после прихода Дональда Трампа на пост президента США. Об этом в беседе с РИА Новости заявил эксперт по международным конфликтам, российский политолог Евгений Михайлов.

«Приход Дональда Трампа на пост президента США на мой взгляд кардинально изменит всю международную обстановку и более того, вполне вероятно, уже при его руководстве могут измениться границы многих государств, а некоторые из них и вовсе исчезнут», — подчеркнул он.

Михайлов напомнил, что администрация Трампа уже заявила о претензиях США на Гренландию, Панамский канал и начала говорить о присоединении Канады.

1 февраля экс-разведчик армии США Скотт Риттер заявил, что борьба с картелями в Мексике, которой планирует заняться президент США Дональд Трамп, может обернуться боевыми действиями между двумя государствами.

По словам бывшего американского разведчика, новый глава Пентагона «очень агрессивный», а общество считает, что спецподразделения в США готовы на любое развитие событий в целях отстаивания национальных интересов.

Ранее Трамп заявил, что пошлины на товары Китая, Канады и Мексики неизбежны.