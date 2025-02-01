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Посол РФ сообщил о готовности Дании пойти навстречу пожеланиям США по Гренландии

Посол РФ Барбин: Дания показывает готовность пойти навстречу США по Гренландии
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Dado Ruvic/Reuters

Копенгаген признает «легитимность» интересов безопасности США в Гренландии и готов рассмотреть увеличение военного присутствия американских войск. Об этом в интервью ТАСС сообщил посол РФ в Дании Владимир Барбин.

«Дания выражает «понимание» и даже «легитимность» интересов безопасности США в Гренландии. Копенгаген готов пойти навстречу пожеланиям США, однако конкретные меры пока не обсуждаются», — отметил дипломат, комментируя сообщения о намерении Дании обсудить с администрацией нового президента США Дональда Трампа увеличение американского присутствия на острове.

Барбин также напомнил, что между Данией и США действует соглашение по обороне Гренландии 1951 года, которое обеспечивает США доступ к инфраструктуре острова и возможность создания военных баз.

31 января госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что США должны взять Гренландию под контроль, поскольку Китай может использовать ее в своих интересах для расширения присутствия в Арктике.

Ранее эксперт предрек исчезновение границ некоторых стран в годы президентства Трампа.

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