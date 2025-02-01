На Украине мобилизации подлежат люди с шизофренией

Военно-врачебные комиссии (ВВК) признают годными к службе в ВСУ даже людей с диагнозом параноидная шизофрения. Об этом рассказал сотрудник ТЦК, слова которого передает «Страна.ua».

«Человека с шизофренией признали годным к военной службе. Он получил заключение ВВК и продолжил путь по маршруту мобилизации», — рассказал он.

По его словам, позже родственники мобилизованного привезли документы, подтверждающие наличие у него «пожизненной группы инвалидности с диагнозом параноидная шизофрения» с 2011 года. Однако для тех, кто считается нарушителем правил военного учета, прохождение ВВК происходит в упрощенном режиме и занимает максимум один день.

«Они проходят (ВВК) без очереди, в максимально упрощенном режиме. ВВК — это формальность», — добавил сотрудник военкомата.

19 января главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил, что мобилизация не перекрывает потребности ВСУ в людях.

В декабре издание The Guardian сообщало, что ВСУ все больше комплектуются пожилыми и неопытными солдатами, поскольку президент Украины Владимир Зеленский сопротивляется призывам администрации Джо Байдена снизить призывной возраст с 25 до 18 лет.

Ранее сообщалось, что ВСУ ежемесячно теряют в зоне СВО около 50 тысяч солдат.