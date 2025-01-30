Украинские войска ежемесячно теряют порядка 50 тысяч солдат в зоне спецоперации. Статистику за последние шесть месяцев опубликовало Минобороны РФ.

Согласно информации ведомства, санитарные и невосполнимые потери личного состава в январе составили 51960 человек, в декабре — 48470 человек, в ноябре — 60805 человек.

При этом в Минобороны утверждают, что для восполнения потерь ВСУ не хватает призывников: ежемесячно в ряды украинской армии приходит 30 тысяч и меньше новобранцев, которых направляют в зону боевых действий без подготовки.

Кроме того, около 100 тысяч украинских солдат дезертировали. В оборонном ведомстве полагают, что единственный способ отсрочить обрушение фронта в Донбассе для Киева — это снизить возраст мобилизации до 18 лет.

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