Российские военные уничтожили четырех бойцов диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном с Россией селе Братеница Сумской области. Об этом заявил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

По его словам, противник был обнаружен и ликвидирован с помощью миномета.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что российский рядовой Ильфат Гарипов в одиночку смог противостоять украинской ДРГ. Военный решил устроить засаду на пути следования группы противника, которую обнаружил в сумерках. Он скрытно переместился и оборудовал место для стрельбы на пути следования ДРГ. В ведомстве отметили, что военный грамотно использовал условия местности для укрытия. В итоге военнослужащий начал стрелять по бойцам ВСУ, когда те оказались в секторе ведения огня. За первые минуты боя вражеские диверсанты понесли большие потери и бежали, бросив раненых.

В январе 2025 года младший сержант ВС РФ Илья Лукашов в одиночку устроил засаду и разбил украинскую ДРГ. Лукашов нес боевое дежурство на наблюдательном посту. В сумерках боец обнаружил движение диверсионной группы ВСУ в направлении позиций российских войск, о чем немедленно доложил командиру. После того как ДРГ оказалась в секторе ведения огня, сержант атаковал, в результате чего противник понес большие потери и отступил.

Ранее военные РФ ликвидировали украинских диверсантов в российской форме.