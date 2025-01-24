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Военные РФ ликвидировали украинских диверсантов в российской форме

ВС РФ уничтожили членов украинской ДРГ, переодетых в российскую форму
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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) РФ пресекли действия украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), переодетой в российскую форму. Об этом военный эксперт Андрей Марочко рассказал РИА Новости.

«Благодаря грамотным действиям опытной разведгруппы было установлено, что это украинская ДРГ, которая, переодевшись в форменную одежду российского образца, пыталась проникнуть на подконтрольную ВС РФ территорию», — заявил Марочко.

В ходе перестрелки троих диверсантов уничтожили на месте. Также один из злоумышленников был тяжело ранен, его врачам спасти не удалось, рассказал военный эксперт. Еще несколько боевиков пострадали, но смогли скрыться.

В январе 2025 года младший сержант ВС РФ Илья Лукашов в одиночку устроил засаду и разбил украинскую ДРГ. Лукашов нес боевое дежурство на наблюдательном посту в одном из районов обороны российских войск. В сумерках российский боец обнаружил движение диверсионной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении позиций российских войск, о чем немедленно доложил командиру.

После того как группа ВСУ оказалась в секторе ведения огня, сержант атаковал, в результате чего украинская диверсионная группа понесла большие потери и отступила.

Ранее российский танк был подбит, но ушел от роя дронов ВСУ.

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