В Минобороны рассказали о сержанте, разбившем украинскую ДРГ

Младший сержант Вооруженных сил РФ Илья Лукашов в одиночку устроил засаду и разбил украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны России.

Как сообщил источник, Лукашов нес боевое дежурство на наблюдательном посту в одном из районов обороны российских войск. В сумерках российский боец обнаружил движение диверсионной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении позиций российских войск, о чем немедленно доложил командиру.

«Лукашов принял решение устроить засаду на пути следования боевиков. Скрытно переместившись, младший сержант Лукашов оборудовал место для стрельбы на пути следования противника, грамотно используя условия местности для укрытия», — сообщил собеседник агентства.

После того как группа ВСУ оказалась в секторе ведения огня, сержант атаковал, в результате чего украинская диверсионная группа понесла большие потери и отступила.

В конце декабря Минобороны РФ сообщило, что российский сержант Роман Майоров в сумерках сумел обнаружить диверсионно-разведывательную группу украинской армии и устроил для нее засаду. По данным оборонного ведомства, сержант скрытно переместившись, оборудовал место для стрельбы на пути следования противника, атаковал и обратил в бегство протвника.

Ранее российский танк был подбит, но ушел от роя дронов ВСУ.