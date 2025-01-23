Российский военный в одиночку отразил атаку группы украинских диверсантов

Российский рядовой Ильфат Гарипов в одиночку смог противостоять украинской диверсионно-разведывательной группе (ДРГ). Об этом рассказали ТАСС в Минобороны РФ.

По данным ведомства, Гарипов решил устроить засаду на пути следования группы противника, которую обнаружил в сумерках. Он скрытно переместился и оборудовал место для стрельбы на пути следования ДРГ. В Минобороны отметили, что военный грамотно использовал условия местности для укрытия.

В итоге военнослужащий начал стрелять по ВСУ, когда те оказались в секторе ведения огня. За первые минуты боя вражеские диверсанты понесли большие потери и бежали, бросив раненых, заключили в Минобороны.

Накануне российские военные с помощью FPV-дрона «Князь Вандал Новгородский» поразили боевую машину украинской армии в Курской области.

Ранее стало известно о планах Киева организовать прорыв в Курской области.