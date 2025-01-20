Часть украинских уклонистов получили штрафы

На Украине 12% уклонистов оштрафовали за попытку избежать вручения повесток. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский.

При этом 45% уклонившихся были объявлены в розыск.

«Минобороны, руководство Сухопутных войск и ТЦК не выполняют принятые Радой законы. Поэтому происходит то, что мы видим на улицах, не сработали заложенные в законы механизмы», — резюмировал депутат.

По его словам, именно в этом состоит причина того, что военкомы продолжают нецивилизованную ловлю людей на улицах вместо организованной мобилизации — ТЦК отказываются от массовой высылки уведомлений о штрафах уклонистам якобы из-за того, что это слишком дорого.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

29 октября Верховная рада Украины продлила военное положение и мобилизацию до 7 февраля 2025 года.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее на Украине сына Порошенко Алексея признали уклонистом и оштрафовали.