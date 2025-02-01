Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа операция ВС РФ в рамках СВО, которая войдет в учебники военного искусства

Дандыкин: операция по взятию аэропорта Гостомеля войдет в военные учебники
close
Anton Vaganov/Reuters

Операция Вооруженных сил РФ по взятию аэропорта Гостомеля в Киевской области войдет в учебники военного искусства. Такое мнение выразил эксперт Василий Дандыкин в беседе с News.ru.

По его словам, это была одна из самых массовых операций ВС РФ за время проведения специальной военной операции (СВО).

«Безусловно, операция по взятию Гостомеля войдет в учебники военного искусства и в России, и за рубежом», — сказал он.

Эксперт отметил, что на руку российским десантникам сыграл фактор внезапности. Эта операция застала врасплох Вооруженные силы Украины, которые не сумели оказать яростного сопротивления, добавил Дандыкин.

31 января генерал-лейтенант Анатолий Сурцуков сообщил, что российский десант на аэродром «Антонов» в Гостомеле в 2022 году высаживали свыше 200 вертолетов. По его словам, все экипажи выполнили поставленные задачи. Транспортные вертолеты вернулись без потерь, однако два ударных вертолета прикрытия были сбиты, отметил военный.

Первая и единственная крупная десантная операция ВС РФ в рамках СВО в аэропорту Гостомеля длилась с начала спецоперации до конца марта 2022 года, когда российские войска были выведены из-под Киевской области. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объяснял вывод войск «жестом доброй воли», направленным на улучшение обстановки на переговорах с Украиной в Стамбуле.

Ранее Порошенко обвинил украинские власти в бегстве из Киева в первые дни конфликта.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами