Названа операция ВС РФ в рамках СВО, которая войдет в учебники военного искусства

Операция Вооруженных сил РФ по взятию аэропорта Гостомеля в Киевской области войдет в учебники военного искусства. Такое мнение выразил эксперт Василий Дандыкин в беседе с News.ru.

По его словам, это была одна из самых массовых операций ВС РФ за время проведения специальной военной операции (СВО).

«Безусловно, операция по взятию Гостомеля войдет в учебники военного искусства и в России, и за рубежом», — сказал он.

Эксперт отметил, что на руку российским десантникам сыграл фактор внезапности. Эта операция застала врасплох Вооруженные силы Украины, которые не сумели оказать яростного сопротивления, добавил Дандыкин.

31 января генерал-лейтенант Анатолий Сурцуков сообщил, что российский десант на аэродром «Антонов» в Гостомеле в 2022 году высаживали свыше 200 вертолетов. По его словам, все экипажи выполнили поставленные задачи. Транспортные вертолеты вернулись без потерь, однако два ударных вертолета прикрытия были сбиты, отметил военный.

Первая и единственная крупная десантная операция ВС РФ в рамках СВО в аэропорту Гостомеля длилась с начала спецоперации до конца марта 2022 года, когда российские войска были выведены из-под Киевской области. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объяснял вывод войск «жестом доброй воли», направленным на улучшение обстановки на переговорах с Украиной в Стамбуле.

Ранее Порошенко обвинил украинские власти в бегстве из Киева в первые дни конфликта.