Министр обороны РФ Андрей Белоусов выразил благодарность 101-му отдельному стрелковому полку за взятие под контроль населенного пункта Крымское в Донецкой народной республике. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.

В официальном заявлении сказано, что «министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов отметил высокий профессионализм командования и военнослужащих 101-го отдельного стрелкового полка в выполнении задач по освобождению Крымского».

Днем 1 февраля стало известно, что подразделения группировки российских войск «Центр» продолжили активные наступательные действия и взяли под контроль населенный пункт Крымское.

Накануне сообщалось, что за неделю военные группировки войск «Центр» взяли под контроль Зеленое, Новоелизаветовку и Нововасилевку в ДНР. В ходе боев за населенные пункты ВСУ потеряли более 4000 военнослужащих, пять танков, 32 боевые бронемашины, 48 автомобилей и 25 орудий полевой артиллерии.

Ранее в Венгрии указали на отступление ВСУ вопреки многомиллиардной поддержке Запада.