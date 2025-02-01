Минобороны: ВС России взяли под контроль населенный пункт Крымское в ДНР

Подразделения группировки российских войск «Центр» продолжили активные наступательные действия и взяли под контроль населенный пункт Крымское в Донецкой народной республики. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Российские военные нанесли поражение военнослужащим и технике нескольких украинских бригад в районах населенных пунктов Новоалександровка, Дзержинск, Дружба, Лысовка, Славянка, Барановка, Новоандреевка и Котлино ДНР.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 570 военных, два танка, в том числе танк «Leopard» германского производства, четыре боевые бронированные машины, девять пикапов и три орудия полевой артиллерии.

Накануне сообщалось, что за неделю военные группировки войск «Центр» взяли под контроль Зеленое, Новоелизаветовку и Нововасилевку в ДНР. В ходе боев за населенные пункты ВСУ потеряли более 4000 военнослужащих, пять танков, 32 боевые бронемашины, 48 автомобилей и 25 орудий полевой артиллерии.

В общей сложности с начала российской спецоперации армия Украины лишилась 652 самолета, 283 вертолета, 42095 беспилотников, 590 зенитных ракетных комплексов, 20984 танка и другой техники.

Ранее на Западе заявили о «кризисе дезертирства» в ВСУ.