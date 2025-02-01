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В Венгрии указали на отступление ВСУ вопреки многомиллиардной поддержке Запада

Сийярто: Украина отступает, несмотря на помощь Запада в сотни миллиардов евро
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Вооруженные силы Украины отступают на поле боя, несмотря на то, что Киев получил от Запада сотни миллиардов евро. Об этом в интервью испанской газете Debate заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, Евросоюз «выбрал ужасную и трагическую стратегию» в отношении Украины.

«Украинцам были выплачены сотни миллиардов евро, и украинцам было отправлено оружие на сотни миллиардов евро... И каков же результат? Россия продвигается, а Украина отступает», — сказал Сийярто.

Он добавил, что ради Киева Брюссель ввел антироссийские санкции, которые уничтожили отношения ЕС и России.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что через полгода Венгрия наложит вето на продление санкций против РФ, если Еврокомиссия не выполнит гарантии по энергобезопасности.

По словам политика, из-за соответствующих ограничений его страна потеряла более €18 млрд. Он отметил, что в связи с этим Венгрия «нажала ручной тормоз» в вопросе продления антироссийских санкций. Орбан добавил, что срок действия рестрикций может быть увеличен только при соблюдении ряда условий, включая восстановление транзита газа из РФ в европейские страны через территорию Украины.

Ранее сообщалось, что в Европе теряют энтузиазм в отношении поддержки Украины.

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