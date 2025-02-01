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В Совфеде РФ назвали оправданными массированные удары по объектам на Украине

Сенатор Карасин: массированные удары РФ по Украине приносят свои плоды
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Евгений Биятов/РИА Новости

Массированные удары российских войск по инфраструктурным объектам на Украине приносят свои плоды, заявил председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин. Парламентарий высказался о ситуации в зоне конфликта, беседуя с журналистами «Ленты.ру».

Он обратил внимание, что начатая около трех лет назад специальная военная операция имеет конкретные цели.

«Те массированные удары, которые наносятся по объектам энергетики и военно-промышленному комплексу Украины — это вполне оправданный метод, и он приносит свои плоды. Иначе молчание, тишина способствуют тому, что нынешние руководители Киева <...> бегают по мировым столицам, <...> доказывая, что важно им помочь, что они победят РФ», — сказал сенатор.

По его словам, российская сторона должна достичь всех целей, о которых говорил президент страны Владимир Путин. В частности, сугубо военными методами.

В то же время Карасин подтвердил, что Москва по-прежнему готова к переговорам. Однако ни в Киеве, ни в Вашингтоне, ни в европейских странах не торопятся начать диалог.

«Поэтому продолжаются боевые действия, что же делать», — отметил парламентарий.

1 февраля министерство обороны РФ сообщило, что ночью военнослужащие страны нанесли массированный удар по объектам газо-энергетической инфраструктуры Украины. Целью стали объекты, имеющие критическое значение для украинского оборонно-промышленного комплекса.

Ранее российские бойцы поразили аэродром в Полтавской области Украины.

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