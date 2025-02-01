Объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольной Украине части Запорожской области. Об этом сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, несколько населенных пунктов подверглись ударам, также поступили данные о разрушении ряда объектов инфраструктуры. При этом чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь.

Федоров подчеркнул, что мирные жители не пострадали.

29 января председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что российские войска продвигаются к административным границам Запорожской области.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума, состоявшегося в сентябре 2022 года. Часть региона продолжает оставаться под контролем ВСУ. Киев до сих пор не признает результаты референдума.

Ранее российские войска поразили четыре бригады ВСУ в ДНР, Запорожской и Херсонской областях.