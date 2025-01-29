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Российские войска поразили четыре бригады ВСУ в ДНР, Запорожской и Херсонской областях

Минобороны: российские военные поразили четыре бригады ВСУ
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие поразили четыре бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР), Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, подразделения «Южной» группировки войск нанесли удары по позициям двух механизированных бригад ВСУ, а также двух бригад территориальной обороны. Украинские войска располагались в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Янтарное, Орехово-Василевка и Часов Яр.

«Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии», — говорится в сообщении.

При этом подразделения группировки «Восток» поразили позиции механизированной бригады ВСУ, а также бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Разлив и Константинополь. В результате, по информации министерства, украинская армия потеряла более 135 военных, танк и четыре орудия полевой артиллерии.

Также, как отметили в Минобороны, подразделения группировки войск «Днепр» ударили по позициям механизированной бригады украинской армии и бригады теробороны. Военнослужащие ВСУ располагались в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Антоновка.

«ВСУ потеряли более 50 военнослужащих и четыре автомобиля», — заключили в ведомстве.

Из этой же сводки следует, что российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Новоелизаветовка в ДНР. По данным Минобороны, Вооруженные силы России нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады национальной гвардии в районах Андреевки, Новопавловки, Удачного, Щербиновки и Тарасовки в ДНР.

Ранее группировка войск «Север» нанесла поражение бригадам ВСУ в Харьковской области.

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