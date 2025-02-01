Украинских солдат обвинили в использовании мирных жителей при отступлении в ДНР

Украинские солдаты прикрываются мирными жителями при отходе из города Часов Яр, расположенного в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Из слов источника агентства следует, что российские военнослужащие используют дроны для зачистки населенного пункта от формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом, если украинские бойцы замечают эти беспилотники, они специально сажают в свои машины гражданских лиц.

«Потом сами грузятся и уезжают», — пояснили в силовых структурах.

Там добавили, что дальнейшая судьба вывезенных из города мирных жителей остается неизвестной. Информация о том, где сейчас находятся эти люди и что с ними сделали солдаты ВСУ, отсутствует.

1 февраля военный эксперт Андрей Марочко заявил об уничтожении группировки украинских войск, попавшей в оперативное окружение в Часовом Яре.

Также он рассказал, что российские бойцы продвинулись на северо-западе города. Сейчас на соответствующем участке идет зачистка территорий в районе местного железнодорожного вокзала, уточнил специалист.

Ранее российские военнослужащие поразили бункер генералов из стран — членов НАТО в районе Часова Яра.