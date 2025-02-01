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Российские войска ликвидировали окруженную в Часовом Яре группировку ВСУ

Марочко: ВС РФ уничтожили попавшую в окружение в Часовом Яре группировку ВСУ
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Ukraine Patrol Police/AP

Российские войска уничтожили группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ), попавшую в окружение в городе Часов Яр Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в беседе с ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Та группировка вооруженных формирований Украины, которая была в оперативном окружении, ликвидирована», — сказал он.

Он добавил, что этот район населенного пункта по-прежнему остается так называемой «серой зоной», так как бойцы ВС РФ не зачистили его до конца.

29 января стало известно, что бойцы спецназа «Ахмат» полностью зачистили военный лагерь Вооруженных сил Украины на юге Часова Яра.

27 января командир спецподразделения «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил об уничтожении бункера генералов НАТО. По его словам, сеть мощных укреплений находилась на юге Часова Яра в урочище Долгое-2. Фортификационные сооружения рассчитаны на 30-40 человек, их использовали бойцы 24-й Львовской бригады ВСУ, которая обороняла Часов Яр.

Ранее на Украине назвали последствия для ВСУ от потери Великой Новоселки в ДНР.

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