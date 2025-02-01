ВС РФ зачищают железнодорожный вокзал в Часовом Яре

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что бойцы ВС РФ ведут зачистку железнодорожного вокзала в Часовом Яре. Его слова передает ТАСС.

«У наших войск фиксируются довольно-таки серьезные результаты в Часовом Яре: есть продвижение на северо-западе населенного пункта. На данный момент на этом участке, по моей информации, идет зачистка района железнодорожного вокзала», — поделился эксперт.

Он добавил, что южнее Часова Яра ВС РФ почти подошли к селу Ступочки.

До этого Марочко сообщал, что ВС РФ уничтожили группировку украинских военных, попавшую в окружение в городе Часов Яр Донецкой народной республики (ДНР).

Он добавил, что этот район населенного пункта по-прежнему остается так называемой «серой зоной», так как бойцы ВС РФ не зачистили его до конца.

29 января стало известно, что бойцы спецназа «Ахмат» полностью зачистили военный лагерь Вооруженных сил Украины на юге Часова Яра.

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