Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ), убившие десятки мирных жителей в селе Русское Поречное Курской области, пытали электрическим током одну из погибших женщин. Об этом заявила исполняющая обязанности начальника ОБУЗ Курска «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Татьяна Балеевских, передает РИА Новости.

По ее словам, у этой жертвы ВСУ были обнаружены разные телесные повреждения, в том числе огнестрельные ранения, тупая травма грудной клетки.

«А также признаки воздействия электрического тока», — сказала Балеевских.

Она сообщила, что у других жертв эксперты выявили переломы рук, коленей. Преимущественно они были с огнестрельными и осколочными ранениями. У двух убитых — пожилого мужчины и женщины — были тупые травмы грудной клетки с множественными двусторонними переломами ребер, а также ушибы легких.

31 января Следственный комитет России в своем Telegram-канале опубликовал видео допроса украинского пленного Евгения Фабрисенко, причастного к массовым расправам над жителями Русского Поречного.

По данным ведомства, российские военные задержали Фабрисенко на территории Курской области. На допросах мужчина рассказал, что украинские солдаты расправились с более чем 20 мирными жителями, при этом бойцы ВСУ перед убийством изнасиловали восемь женщин.

Ранее в МИД РФ высказались о расправах ВСУ над жителями Русского Поречного.