Пилот-трансгендер опроверг слухи о своей причастности к авиакатастрофе

Пилот-трансгендер Эллиос опроверг слухи о причастности к авиакатастрофе в США

Пилот-трансгендер Джон Эллиос опроверг слухи о причастности к авиакатастрофе в США. Об этом пишет Newsweek.

«В интернете творится какое-то безумие, и меня называют одним из пилотов, виновных в крушении самолета в Вашингтоне», — прокомментировал военный распространяемые о нем заблуждения.

Cтарший уорент-офицер и пилот вертолета Black Hawk Эллиос служил в зонах боевых действий в Ираке и других операциях США за рубежом.

До этого бывшая генеральный инспектор минтранса США Мэри Скьяво заявила, что пилот Black Hawk мог перепутать источники света и упустить из виду самолет. Подполковник армии США в отставке Дэрин Гоб, который в прошлом управлял вертолетом Black Hawk, предположил, что военные пилоты могли не заметить пассажирского самолета из-за ограниченного состава экипажа.

30 января пассажирский самолет Bombardier CRJ700, выполнявший рейс из Канзаса, столкнулся в воздухе с военным вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. Оба воздушных судна упали в реку Потомак.

На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета — по меньшей мере трое военнослужащих.

Ранее Трамп заявил о стремлении «покончить с трансгендерным безумием».