«Летел слишком высоко». Почему вертолет Black Hawk врезался в самолет в Вашингтоне

Спасательные работы в реке Потомак на месте авиакатастрофы с участием пассажирского самолета и военного вертолета, 30 января 2025 года

Вертолет Black Hawk, столкнувшийся с самолетом в Вашингтоне, летел на высоте 400 футов. Это гораздо выше разрешенного предела в 200 футов, заявил президент США Дональд Трамп. Ранее он уже говорил, что, возможно, именно пилоты Black Hawk виноваты в авиакатастрофе. При этом подполковник армии США в отставке Дэрин Гоб, управлявший таким же вертолетом, предположил, что Black Hawk мог отклониться от требуемой высоты, чтобы избежать столкновения с другим воздушным судном. А бывшая генеральный инспектор минтранса США Скьяво считает, что пилот вертолета перепутал источники света и не заметил приближающийся самолет. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Президент США Дональд Трамп заявил, что военный вертолет Black Hawk, врезавшийся в пассажирский лайнер у аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне, летел выше допустимого.

«Вертолет Black Hawk летел слишком высоко, намного. Гораздо выше предела в 200 футов (около 61 метра. — «Газета.Ru»). Это не так сложно понять, правда?» — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Авиакатастрофа в Вашингтоне В ночь на 30 января в Вашингтоне самолет American Airlines столкнулся с вертолетом армии США. На борту самолета находились 64 человека, в вертолете — трое. Никто не выжил.



Самолет летел из города Уичито, штат Канзас, где завершился чемпионат США по фигурному катанию. Среди пассажиров лайнера были спортсмены и тренеры, в том числе граждане России.



Это первая крупная катастрофа с участием коммерческого самолета в США за последние 15 лет.

Ранее американский лидер уже говорил, что авиакатастрофы можно было бы избежать, если бы вертолет изменил свой курс. Он также заявил, что вина за произошедшее, возможно, лежит именно на пилотах Black Hawk, потому что они должны были видеть самолет.

Экипаж мог не увидеть самолет

При этом подполковник армии США в отставке Дэрин Гоб, ранее управлявший таким же вертолетом, предположил, что столкнувшийся с самолетом Black Hawk отклонился от требуемой высоты, пытаясь избежать столкновения с другим воздушным судном .

«Если они поднялись слишком высоко, есть вероятность, что на той траектории они могли столкнуться с воздушным судном», — заявил Гоб в эфире телеканала Fox News.

Однако, по его словам, это лишь один из возможных сценариев произошедшего. Еще одной причиной авиакатастрофы может быть то, что экипаж просто не заметил лайнер . Как уточнил подполковник в отставке, для безопасного управления вертолетом Black Hawk необходим экипаж в составе четырех человек, тогда как в ночь крушения на борту их было только трое. Впрочем, по словам Гоба, эта типичная ситуация для тренировочных полетов.

«Обычно сзади находятся два командира экипажа, оба смотрят по сторонам под углом обзора 90 градусов по отношению к двум пилотам спереди, и каждый из них — это пара глаз, которые могут видеть гораздо больше, в некоторых случаях даже больше, чем пилоты», — заявил военный.

При этом, как передает агентство Associated Press, опубликовавшее записи переговоров экипажа вертолета и диспетчеров, самолет находился в поле зрения пилотов. По информации агентства, вышка менее чем за 30 секунд до столкновения спросила, видит ли экипаж Black Hawk заходящий на посадку самолет, и приказали обойти его сзади. Член экипажа подтвердил, что «воздушное судно в поле зрения», и запросил у диспетчера визуальное эшелонирование, которое вышка одобрила.

Бывшая генеральный инспектор министерства транспорта США Мэри Скьяво предположила, что возможно пилот вертолета на самом деле сосредоточился на другом источнике света, приняв его за лайнер, о котором говорил диспетчер.

«Пилот мог сосредоточить внимание на более ярком, двигавшемся свете и принять его за самолет, который он должен был отслеживать», — сказала она в эфире телеканала CNN.

Телеканал ABC со ссылкой на бывшего армейского летчика Джонатана Козиола сообщил, что у всех членов экипажа Black Hawk был достаточный опыт. Управляла вертолетом женщина-пилот с 500 часами налета. Кроме этого, на борту был инструктор, который имел тысячу часов налета, и борттехник, имевший «сотни часов летного опыта».

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Судно выполняло рутинный полет, маршрут которого был знаком всем членам экипажа. Одновременно с этим телеканал CBS News со ссылкой на данные FlightRadar24 уточняет, что незадолго до столкновения высота полета вертолета составляла около 400 футов, тогда как максимально разрешенная на этом участке — 200 футов. Лайнер же двигался на высоте около 375-400 футов.

Диспетчеров не хватало

Газета The New York Times, изучившая отчет предварительный отчет Федерального управления гражданской авиации США (FAA), также отметила, что в день столкновения смена диспетчеров аэропорта имени Рейгана была неполной.

Обычно координацию движения вертолетов и посадку самолетов до 21:30 осуществляют два сотрудника. После 21:30 трафик снижается, поэтому один диспетчер совмещает эти задачи. При этом в день катастрофы, как сообщил источник издания, одному из диспетчеров разрешили уйти домой пораньше.

Еще одной проблемой, которая упоминается в отчете, является общая частота для пилотов вертолетов и экипажей самолетов. Из-за этого экипажи разных классов воздушных судов фактически могли слышать друг друга и приказы от диспетчеров.

Не первый случай

CBS News, изучивший анонимные отчеты Системы сообщений о безопасности полетов NASA, также привел данные, что с 2005 года в аэропорту имени произошло девять похожих случаев, когда воздушные суда могли столкнуться друг с другом. Из них три случая были с участием вертолетов. И как минимум два — на той же самой взлетно-посадочной полосе.

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Так, в 2013 году пилот самолета сообщил о проблемах с вертолетом при заходе на посадку на полосе 33. В отчете он написал, что экипаж вертолета подтвердил диспетчерам, что видит заходивший на посадку самолет, и получил от вышли приказ сохранять визуальное эшелонирование.

«Когда мы начали поворачивать для захода на посадку, вертолет сделал то, что было похоже на правый поворот», — говорилось в отчете.

По словам пилота, это привело к тому, что воздушное судно оказалось прямо на пути следования лайнера. Экипажу самолета пришлось сделать резкий поворот и прекратить попытку захода на посадку, чтобы избежать столкновения.

«Я точно не знаю, как близко мы подошли к вертолету, так как он был слева от воздушного судна, но мне кажется, это было всего несколько сотен футов», — сообщил пилот.

Еще один случай произошел двумя годами позднее — в 2015-м — при заходе самолета на посадку на той же полосе 33. Как сообщил пилот, одно воздушное судно слишком приблизилось к другому.

«Это произошло на высоте около 400 футов от земли, и пилоту, следившему за ситуацией, пришлось взять управление на себя, чтобы скорректировать ситуацию и не допустить столкновения в воздухе», — сообщалось в отчете.