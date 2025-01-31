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Пленный боец рассказал, как штурмовая бригада ВСУ пересекла границу с Россией

Пленный боец Фабрисенко: бригада ВСУ пересекла границу с Россией на БТР
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Павел Лисицын/РИА Новости

Штурмовая бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая убивала людей в селе Русское Поречное Суджанского района Курской области, пересекла границу с Россией на БТР. Об этом рассказал пленный украинский военнослужащий Евгений Фабрисенко в ходе допроса, на котором присутствовал корреспондент РИА Новости.

На вопрос военного следователя о том, каким образом бригада Фабрисенко пересекала государственную границу с Россией — на технике или в пешем порядке, он ответил: «На технике, на БТР».

Военнопленный добавил, что сам он проходил службу в подразделении 92-й отдельной штурмовой бригады. По словам бойца ВСУ, у него при себе был автомат АК-74, а также четыре магазина патронов. Что касается сослуживцев, указал Фабрисенко, то у них с собой были гранаты, но ему их не выдали.

Утром 31 января представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что пять украинских солдат в ходе вторжения в Курскую область расправились над 22 жителями села Русское Поречное. В связи с этим в отношении бойцов ВСУ было возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям, включая статью о совершении террористического акта.

В свою очередь сообщалось, что постоянное представительство России при Организации Объединенных Наций в Женеве планирует передать в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека данные о преступлениях Вооруженных силах Украины в селе Русское Поречное Курской области.

Ранее пленный украинский военный рассказал о приказе командования зачистить Русское Поречное от мирных жителей.

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