Военкоры заявили о наступлении ВС России в сторону Днепропетровской области

«Иди и смотри»: РФ развивает наступление в направлении Днепропетровской области

Российские военные развивают наступление в направлении Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские войска закрепились в Надеждинке и продвигаются вперед», — отмечается в публикации.

Надеждинка находится в Донецкой народной республике, недалеко от границы с Днепропетровской областью Украины.

29 января Telegram-канал сообщил, что российские войска наступают в Харьковской области, где расширяют свои плацдармы. Авторы подчеркнули, что попытки ВСУ выбить российских военнослужащих из поселка Двуречная провалились.

До этого министерство обороны России сообщило, что ВС России взяли под контроль Двуречную. Кроме того, российские войска нанесли поражение живой силе и технике нескольких бригад ВСУ в районах населенных пунктов Тополи, Западное, Песчаное, Лозовая, Копанки, Зеленый Гай, Красное Первое Харьковской области, Макеевка ЛНР, Ямполь, Григоровка и Ивановка ДНР.

Ранее в подполье заявили об ударе по складу и позициям ВСУ в Харьковской области.