Стало известно о наступлении российских войск в Харьковской области

«Иди и смотри»: ВС России расширяют плацдармы в Харьковской области

Вооруженные силы (ВС) России наступают в Харьковской области, где расширяют свои плацдармы. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник.

«Российские войска закрепились уже на двух плацдармах за рекой Оскол», — сказал источник.

Авторы отметили, что попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) выбить российских военных из поселка Двуречная провалились.

Накануне министерство обороны России сообщило, что российские войска взяли под контроль Двуречную. Кроме того, ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике нескольких бригад ВСУ в районах населенных пунктов Тополи, Западное, Песчаное, Лозовая, Копанки, Зеленый Гай, Красное Первое Харьковской области, Макеевка ЛНР, Ямполь, Григоровка и Ивановка ДНР.

29 января российские солдаты группировки войск «Север» нанесли поражение украинским формированиям на Харьковском направлении. По информации Минобороны, ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, боевую бронированную машину, автомобиль и два орудия полевой артиллерии.

Ранее в подполье заявили об ударе по складу и позициям ВСУ в Харьковской области.