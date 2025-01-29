Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о наступлении российских войск в Харьковской области

«Иди и смотри»: ВС России расширяют плацдармы в Харьковской области
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России наступают в Харьковской области, где расширяют свои плацдармы. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник.

«Российские войска закрепились уже на двух плацдармах за рекой Оскол», — сказал источник.

Авторы отметили, что попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) выбить российских военных из поселка Двуречная провалились.

Накануне министерство обороны России сообщило, что российские войска взяли под контроль Двуречную. Кроме того, ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике нескольких бригад ВСУ в районах населенных пунктов Тополи, Западное, Песчаное, Лозовая, Копанки, Зеленый Гай, Красное Первое Харьковской области, Макеевка ЛНР, Ямполь, Григоровка и Ивановка ДНР.

29 января российские солдаты группировки войск «Север» нанесли поражение украинским формированиям на Харьковском направлении. По информации Минобороны, ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, боевую бронированную машину, автомобиль и два орудия полевой артиллерии.

Ранее в подполье заявили об ударе по складу и позициям ВСУ в Харьковской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами