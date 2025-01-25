В подполье заявили об ударе по складу и позициям ВСУ в Харьковской области

Российские военные нанесли удары по району складов беспилотников и расположению солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пригороде Харькова. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

»Харьков получил неслабую порцию ударов. (Вечером в пятницу. — прим. ред.) было несколько взрывов, два из которых – однозначно прилеты. Прилетало в северо-восточную часть пригорода, где один из ударов был с небольшой детонацией», — заявил он.

По словам местных жителей, атаки пришлись на небольшой склад и военную часть. Лебедев отметил, что удар был нанесен в районе Холодной горы Харькова и в городе Берестин Харьковской области. После атаки к месту инцидента направились машины скорой помощи, добавил он.

До этого офицер пресс-центра «Северной» группировки российских войск Ярослав Якимкин сообщил, что ВСУ за сутки потеряли до 35 военнослужащих на Харьковском направлении. По его словам, российские военнослужащие поразили позиции мотопехотной бригады украинской армии, а также бригады национальной гвардии Украины.

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