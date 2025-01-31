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Российские военные сбили два беспилотника в Курской области

Минобороны: средства ПВО сбили два беспилотника ВСУ в Курской области
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Минобороны РФ

Два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены над территорией Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

«Около 10:20 дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Курской области», — говорится в сообщении.

Этим утром министерство обороны России сообщило, что дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 49 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над российскими регионами.

25 беспилотников были уничтожены над территорией Ростовской области, восемь — над Волгоградской областью, шесть дронов были сбиты над территорией Курской области, четыре — над территорией Ярославской области и по два беспилотника были уничтожены над Белгородской, Воронежской областями и Краснодарским краем.

Накануне подразделения группировки российских войск «Север» ликвидировали разведывательную группу ВСУ в районе освобожденного населенного пункта Николаево-Дарьино в Курской области. Украинский отряд состоял из семи человек, четверо из которых были взяты в плен.

Ранее съемочная группа «Известий» попала под удар беспилотника ВСУ в Курской области.

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