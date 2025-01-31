Съемочная группа «Известий» попала под удар беспилотника ВСУ в Курской области

Съемочная группа «Известий» попала под удар дрона ВСУ в Курской области

Съемочная группа «Известий» попала под удар беспилотника Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в селе Плехово Курской области. Об этом сообщает издание в официальном Telegram-канале.

FPV-дрон ВСУ ударил в крышу здания, где находились корреспонденты войск морской пехоты Вооруженных Сил (ВС) РФ. В результате удара пострадавших среди журналистов или военных нет.

«У нас позиция, они ее сожгли FPV-шками. Наши пацаны, слава богу, не пострадали. Все живы, целы, здоровы. Боевики ВСУ жгут дома. Где-то какое-то малейшее передвижение находят, и все, дом сжигают», — говорится в публикации.

До этого стало известно, что подразделения ВСУ в Курской области стали чаще использовать американские БПМ и танки.

30 января подразделения группировки российских войск «Север» ликвидировали разведывательную группу ВСУ в районе освобожденного населенного пункта Николаево-Дарьино в Курской области. Украинский отряд состоял из семи человек, четверо из которых были взяты в плен.

Вместе с тем Главным военным следственным управлением Следственного комитета России было возбуждено уголовное дело по факту террористического акта против мирных жителей Рыльского и Кореневского районов Курской области.

Ранее жители курского приграничья начали возвращаться в свои дома.