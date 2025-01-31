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На Западе заявили о «кризисе дезертирства» в ВСУ

The Guardian: в украинской армии наступил кризис дезертирства
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Thomas Peter/Reuters

Украинская армия переживает «кризис дезертирства». Об этом заявила британская газета The Guardian.

По данным издания, тысячи украинских военнослужащих покидают свои подразделения. The Guardian отмечает, что точная информация засекречена, но официальные лица подтверждают, что речь идет о «значительном числе» дезертиров. The Guardian объясняет сложившуюся ситуацию тем, что солдаты Вооруженных сил Украины находятся на фронте без необходимого отдыха в течение месяцев.

До этого секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что количество дезертиров в рядах ВСУ возросло после введения в действие закона о добровольном возвращении военнослужащих, которые впервые покинули свою часть.

В конце прошлого года Верховная рада Украины одобрила закон о добровольном возвращении на военную службу тех, кто впервые самовольно покинул свои части или дезертировал. Отмечается, что таким военнослужащим будут возобновлены денежные выплаты, также они будут обеспечены продовольствием, вещами и другими необходимыми ресурсами, сохраняя при этом льготы и социальные гарантии.

Ранее на Украине предложили отправлять военных за границу ради привлечения помощи.

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