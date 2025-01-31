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Жителям одного из регионов Украины предложили помощь при эвакуации

Лысак: жителям Днепропетровской области окажут помощь при выезде из региона
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Umit Bektas/Reuters

Украинские власти начали предлагать жителям Днепропетровской области помощь в организации выезда за пределы региона. Пост с соответствующим содержанием в своем Telegram-канале опубликовал глава администрации Днепропетровской области Сергей Лысак.

«Военная администрация вместе с местным самоуправлением предлагает всем желающим помощь, если они хотят уехать [из региона] добровольно. Есть убежища, есть свободные места, есть транспорт», — написал чиновник.

Лысак подчеркнул, что пока власти не объявляли обязательную эвакуацию населения в Днепропетровской области.

При этом 30 января председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук также призвал граждан покинуть регион, если у них есть такая возможность. В частности, это касается жителей прифронтовых районов.

В настоящее время линия соприкосновения активно приближается к границе Днепропетровской области. Как писали журналисты ТАСС со ссылкой на силовые структуры, расстояние между границей украинского региона и позициями российских войск в районе села Удачное в Донецкой народной республике (ДНР) составляет менее трех километров.

Ранее в российских силовых структурах заявили об истощении мощностей украинских войск на границе Днепропетровской области.

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