Жителям одного из регионов Украины предложили помощь при эвакуации

Украинские власти начали предлагать жителям Днепропетровской области помощь в организации выезда за пределы региона. Пост с соответствующим содержанием в своем Telegram-канале опубликовал глава администрации Днепропетровской области Сергей Лысак.

«Военная администрация вместе с местным самоуправлением предлагает всем желающим помощь, если они хотят уехать [из региона] добровольно. Есть убежища, есть свободные места, есть транспорт», — написал чиновник.

Лысак подчеркнул, что пока власти не объявляли обязательную эвакуацию населения в Днепропетровской области.

При этом 30 января председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук также призвал граждан покинуть регион, если у них есть такая возможность. В частности, это касается жителей прифронтовых районов.

В настоящее время линия соприкосновения активно приближается к границе Днепропетровской области. Как писали журналисты ТАСС со ссылкой на силовые структуры, расстояние между границей украинского региона и позициями российских войск в районе села Удачное в Донецкой народной республике (ДНР) составляет менее трех километров.

Ранее в российских силовых структурах заявили об истощении мощностей украинских войск на границе Днепропетровской области.